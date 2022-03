Λεονάρντο: «Η μεταγραφή του Ράμος ίσως ήταν λάθος»

Ο αθλητικός διευθυντής της Παρί Σεν Ζερμέν, μίλησε για την μεταγραφή του Σέρχιο Ράμος και παραδέχθηκε ότι ίσως λάθος να εντάξουν στο δυναμικό τους, τον πρώην αμυντικό της Ρεάλ.

Σαφέστατα, ο Σέρχιο Ράμος φανταζόταν διαφορετική την πορεία του στην Παρί Σεν Ζερμέν. Εως τώρα, ο Ισπανός στόπερ έχει ταλαιπωρηθεί σε τεράστιο βαθμό από τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί μόλις σε πέντε παιχνίδια με τη φανέλα της Παρί, έχοντας σκοράρει μάλιστα κι ένα γκολ.

Ο αθλητικός διευθυντής των Παριζιάνων, Λεονάρντο, παραδέχτηκε ότι ίσως τελικά η μεταγραφή του Ράμος να ήταν λάθος. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει ξεγράψει τον 35χρονο.

«Όταν τον υπογράψαμε ήταν σωματικά καλά. Μέχρι σήμερα έχει παίξει πέντε παιχνίδια. Δυστυχώς, αυτό που είχαμε σχεδιάσει δεν έγινε. Είναι δύσκολο για αυτόν και για όλους. Την ημέρα που θα πούμε ότι δεν μπορεί πλέον να παίξει, όλοι θα είναι ξεκάθαροι. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Ωστόσο, το να μην παίζει το κάνει δύσκολο να είναι ηγέτης. Θα περιμένουμε πριν βγάλουμε συμπεράσματα, η σεζόν δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αλλά δεν φοβάμαι να αναλάβω την ευθύνη για τα λάθη όταν τα κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Equipe».

Leonardo has admitted that signing Sergio Ramos was a mistake for PSG! 😬



He's played just 283 minutes of football this season. ⚽️#Leonardo #Ramos #PSG pic.twitter.com/UYpofVa0fV