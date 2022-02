Μπορεί να ήταν μόλις το 2ο γκολ του στο πρωτάθλημα Γαλλίας, όμως, ο Λιονέλ Μέσι γι' ακόμα ένα ημερολογιακό έτος βρήκε δίχτυα και έχει καταφέρει να έχει τρομερή συμβολή στα τέρματα της ομάδας του.

Ο Αργεντινός «μάγος» είχε γκολ, ασίστ και... δοκάρι στην επιβλητική νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Λιλ με το τελικό 5-1 το βράδυ της Κυριακής. Ο Μέσι κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα με πολύ χαλαρό και όμορφο «τσίμπημα» της μπάλας πάνω από τον αντίπαλο πορτιέρε στο 38ο λεπτό για να κάνει ακόμα πιο ασφαλές το προβάδισμα της ομάδας του Ποτσετίνο στο παιχνίδι.

Αυτό ήταν το πρώτο του γκολ για το 2022, μόλις το δεύτερο στην Ligue1, όμως, πλέον έχει βάλει την ιδιότητα του σκόρερ δίπλα στο όνομά του για 18ο διαδοχικό ημερολογιακό έτος, έχοντας ξεκινήσει από το 2005.

Παράλληλα, ο σούπερ σταρ των Παριζιάνων μπορεί κατά γενική ομολογία να μην έχει προκαλέσει τον αντίκτυπο που θα περίμεναν όλοι, μετά τη μετακίνησή του στην πόλη του φωτός, ωστόσο, η συμβολή του στις προσπάθειες της ομάδας του και τα γκολ, είναι καθοριστική.

Είναι χαρακτηριστικό πως στα τελευταία του 13 ματς με τη φανέλα της Παρί έχει συμμετοχή σε 12 τέρματα και μόνο κερδισμένος βγαίνει ο σύλλογος όσο έχει εκείνον και τον Μπαπέ στην επίθεση...

Messi has scored the 758th goal of his professional career (671 with Barcelona, 80 with Argentina and 7 with PSG). He just surpassed Pele's 757 goals. Messi is already the third player with the most goals in history.



