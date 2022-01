Κίνηση ουσίας από τη Λυών, η οποία ετοιμάζεται να υπογράψει τον πολλά υποσχόμενο Ρομάν Φαβρ από τη Μπρεστ για να αναπληρώσει το κενό του Γκιμαράες στη μεσαία γραμμή.

Ο Μπρούνο Γκιμαράες αποχωρεί από τη Λυών για χάρη της Νιούκαστλ και στη Γαλλία φαίνεται πως έχουν ήδη στα σκαριά τον... αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με το «Telefoot», οι Λιονέ ήρθαν σε συμφωνία με την Μπρεστ για την αγορά του Ρομάν Φαβρ αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ με τα μπόνους το συνολικά ποσό αναμένεται να ανέλθει στα 18 εκατομμύρια.

Από την πλευρά του ο 23χρονος μέσος έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του για την ολοκλήρωση του deal και θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον δεσμεύσει με τη νέα του ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027.

Τη φετινή σεζόν ο Φαβρ έχει καταφέρει να κλέψει όλες τις εντυπώσεις στην πατρίδα του, μετρώντας 8 γκολ και 6 ασίστ σε 22 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπρεστ.

Romain Faivre from Brest to OL, done deal and here we go. Top signing for €15m fee plus bonuses. Five year deal agreed, OL complete their part of their plan to sell Bruno and sign Faivre as announced. 🤝🇫🇷 #OL



Medical will take place on Sunday as per @JulienMaynard. Done deal. https://t.co/9Zv1CKlzET