Ο Κιλιάν Μπαπέ έδειξε ξανά προς τον κόσμο τον μικρό αδερφό του που πλέον πανηγυρίζει με τον ίδιο τρόπο, έχοντας όμως αντιληφθεί την πίεση που ήδη ασκείται στον 15χρονο χαφ λόγω της ταμπέλας με την οποία τον έχουν επιβαρύνει.

Το όνομα του Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται συνεχώς στα δημοσιεύματα του διεθνή Τύπου και την ασταμάτητη μεταγραφολογία αναφορικά με τις πιθανότητες είτε να υπογράψει νέο, βραχύπνοο συμφωνητικό με την Παρί είτε να πάρει ελεύθερη μεταγραφή στην Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Γάλλους να μην εξοικονομούν ούτε ευρώ!

Κι ενώ γύρω του γίνεται... χαμός, ο σούπερ σταρ των Παριζιάνων συνεχίζει απτόητος να σκοράρει, δείχνει απόλυτα ήρεμος και ψύχραιμος στο γήπεδο και πρόσφατα ήθελε να στηρίξει και το μικρό του αδερφάκι. Τον 15χρονο Ίθαν...

Ο μικρότερος Μπαπέ βρίσκεται στα τμήματα υποδομής της Παρί Σεν Ζερμέν εδώ και μερικά χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στην ηλικία των 15 ετών και μάλιστα έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο συνεργασίας με το κλαμπ, με διάρκεια μέχρι και το 2024.

Η μεγάλη του διαφορά με τον αδερφό του, Κιλιάν, είναι η θέση στην οποία αγωνίζεται. Ίσως γι' αυτό ο κόσμος να μην τον έχει ακούσει ή προσέξει περισσότερο. Ο Ίθαν Μπαπέ δεν είναι επιθετικός για να φορτώνει τα αντίπαλα δίχτυα με γκολ. Ίσως για εκείνον αυτό να ήταν ακόμα χειρότερο αν δεν είχε το ταλέντο και την έφεση του Κιλιάν μπροστά από κάθε αντίπαλη εστία.

Ο Ίθαν αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου. Έμαθε τη θέση του χαφ και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει συμβεί κάτι ή δεν έχει χρειαστεί ν' αλλάξει καθήκοντα στον αγωνιστικό χώρο.

Πρόσφατα σκόραρε με το τμήμα της Παρί στο οποίο αγωνίζεται και πανηγύρισε με το σήμα κατατεθέν του αδερφού του. Τσούλησε στα γόνατα και «έδεσε» τα χέρια του για να πάρει τη γνωστή πόζα του σούπερ σταρ της ανδρικής ομάδας.

Και αυτό έδωσε την αφορμή στον Κιλιάν να βάλει την όμορφη φωτογραφία τους στα social media. Αυτός ο πανηγυρισμός, όπως αναφέρει ο διεθνής Τύπος, προέρχεται από τις «μάχες» των δύο τους στα video-games και το Playstation από μικρή ηλικία, όταν ο ένας άρχισε να πικάρει τον άλλον και να πανηγυρίζουν τα γκολ που πετύχαιναν...

«Του λέω συνεχώς “μείνε ήρεμος, μην ακους τι λένε δεξιά κι αριστερά». Ο Κιλιάν Μπαπέ προσπαθεί να προετοιμάσει τον Ίθαν για ό,τι θα επακολουθήσει ή ό,τι συμβαίνει ήδη με την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Προσπαθεί να τονίσει στον μικρό αδερφό του πως ό,τι κι αν γίνει, ανάλογα με το πως θα εξελιχθεί ο χαρακτήρας του, οι ικανότητές του, τη δουλειά που θα θελήσει να κάνει κι εκείνος με τον εαυτό του και το ταλέντο του, θα έρθουν πολύ διαφορετικά πράγματα αυτά που έχει βιώσει ο Κιλιάν.

Το γεγονός πως ήδη τιτλοφορείται «ο αδερφός του Μπαπέ», είναι κάτι που προσθέτει πίεση και μπορεί να γίνει ακόμα χειρότερο για ένα παιδί που είναι 15 ετών και τώρα προσπαθεί να βγει στο προσκήνιο και να εκμεταλλευτεί την περίσταση της παρουσίας στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο μικρός Μπαπέ, πάντως, αν κρίνει κανείς από το ύφος του τη στιγμή του πανηγυρισμού όπως αποτυπώνεται και στη φωτογραφία του Κιλιάν, δείχνει να έχει τσαγανό και να μην «σηκώνει» πολλά. Ούτε ν' ασχολείται με τα γύρω – γύρω. Δεν παύει όμως να βρίσκεται σε ηλικία που ακόμα ο χαρακτήρας του διαμορφώνεται και είναι λογικό να υπάρξουν στιγμές και εποχές που θα επηρεαστεί από καταστάσεις και λόγια.

«Θα τον βοηθήσω όσο μπορώ. Εγώ απλά είχα την πίεση γιατί βγήκα πολύ ξαφνικά και απότομα στο ανώτερο επίπεδο. Εκείνος έχει την πίεση του “αδερφού του Μπαπέ” είχε πει παλαιότερα στην «Equipe» ο Παγκόσμιος Κυπελλούχος του 2018 με την εθνική Γαλλίας.

Is Ethan Mbappe the next superstar of the family? 🍿 pic.twitter.com/Ql2IwvYC4M