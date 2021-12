Λεονάρντο: «Κλείσαμε τον Μέσι μέσα σε τρεις μέρες και δεν το πιστεύαμε» (vid)

Ο τεχνικός διευθυντής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λεονάρντο μίλησε για τον Λιονέλ Μέσι και τις μέρες που χρειάστηκαν οι Παριζιάνοι να κλείσουν τη συμφωνία με τον Αργεντινό αστέρα.

Ο Αργεντινός αστέρας, πριν από μερικές ημέρες κατέκτησε την έβδομη Χρυσή Μπάλα στην καριέρα του, ενώ παράλληλα έχει αρχίσει και βρίσκει ρυθμό με τη φανέλα της Παρί μετρώντας έξι τέρματα και πέντε ασίστ σε 15 παιχνίδια που έχει δώσει έως τώρα.

Ο αθλητικός διευθυντής της γαλλικής ομάδας, Λεονάρντο κλήθηκε να μιλήσει γι' ακόμη μία φορά για τις επιδόσεις του 34χρονου επιθετικού αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταξύ τους, το περασμένο καλοκαίρι.

«Κλείσαμε τον Λέο σε τρεις μέρες. Ειλικρινά, πιστεύαμε ότι θα έμενε στην Μπαρτσελόνα. Αν δει κανείς τα στατιστικά του, θα δει ότι οι πρώτοι του μήνες στην ομάδα είναι θεαματικοί. Αυτός και ο Μπαπέ έχουν δημιουργήσει σχεδόν κάθε γκολ για την Παρί αυτή τη σεζόν. Κανείς δεν σου ζητά να τρέχεις δώδεκα χιλιόμετρα ανά παιχνίδι. Αγωνίζεται με τον ίδιο τρόπο εδώ και είκοσι χρόνια. Είναι ιδιοφυΐα. Ο Μέσι προσαρμόστηκε, αλλά το 2022, μαζί του, είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Eίναι αδιαμφισβήτητο αυτό. Ο Μέσι μπορεί να κρίνει οποιοδήποτε παιχνίδι», τόνισε σε συνέντευξή του στο «Europe 1».

