Μπαπέ: Πρώτα θέλει να τελειώσει με Παρί και μετά να μιλήσει με Ρεάλ

Η Παρί Σεν Ζερμέν ξεκίνησε νέες συζητήσεις με τον Κιλιάν Μπαπέ, προκειμένου να τον πείσει και να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ομάδα.

Το ζευγάρι που ξεχωρίζει από την... τελική κλήρωση μετά την «γκάφα» της UEFA, είναι το Παρί Σεν Ζερμέν - Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Κιλιάν Μπαπέ καλείται να αντιμετωπίσει μία από τις αγαπημένες του, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, ομάδες και έναν σύλλογο ο οποίος επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του από το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Γάλλος επιθετικός εξακολουθεί να μην ανανεώνει το συμβόλαιό του με την Παρί και όλα δείχνουν ότι το καλοκαίρι θα υπογράψει στη Ρεάλ, στρέφοντας τα φώτα πάνω του ενόψει των δύο αγώνων για τη φάση των «16».

Πάντως οι Παριζιάνοι δεν χάνουν την ελπίδα τους. Οπως αναφέρει άλλωστε η «L' Equipe», πρόσφατα ξεκίνησαν νέες συζητήσεις με τον 22χρονο αστέρα της ομάδας, προκειμένου να τον πείσουν να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, πριν το ματς με τους Μαδριλένους.

Επιθυμία του Μπαπέ, σύμφωνα με το γαλλικό δημοσίευμα, είναι να μην ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ρεάλ τον Ιανουάριο, αν δεν έχει ξεκαθαριστεί πρώτα το τοπίο με την Παρί και το μέλλον της συνεργασίας τους.

🚨 Discussions between PSG and Kylian Mbappé's representatives over a new contract extension have recently resumed, with no significant progress. It is unlikely the Frenchman will start talks with Real Madrid before the two legs of their #UCL tie finishes.



(Source: L’Équipe) pic.twitter.com/4u6vnr0hB0