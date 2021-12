Μέσι: Ήθελε όλοι οι συμπαίκτες του να έχουν χρυσά γράμματα στη φανέλα (pics)

Η Παρί Σεν Ζερμέν αποφάσισε να τιμήσει το αστέρι της για την κατάκτηση της 7ης Χρυσής Μπάλας, ωστόσο, ο Λιονέλ Μέσι ήθελε όλοι οι συμπαίκτες του να έχουν το όνομά τους με χρυσό στη φανέλα.

Οι Παριζιάνοι εμφανίστηκαν το βράδυ της Κυριακής στο ματς με τη Μονακό με φανέλες που τιμούσαν τον Μέσι για τη νέα προσωπική του επιτυχία και την κατάκτηση της 7ης Χρυσής Μπάλας της καριέρας του.

Ο Αργεντινός θα είχε με χρυσά γράμματα το όνομα και τον αριθμό του στο πίσω μέρος της φανέλας, ωστόσο, όπως κυκλοφορεί, εκείνος δεν ήθελε να ξεχωρίζει από τους συμπαίκτες του.

Ανέφερε πως θα ήθελε και οι υπόλοιποι να έχουν τα δικά τους ονόματα με το φανταχτερό, χρυσό χρώμα, όπως κι έγινε.

PSG celebrates Messi's Ballon d'Or win with gold lettering on their kits against Monaco 🔥 🏆



