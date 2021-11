Νεϊμάρ: Αποχώρησε με πατερίτσες και νάρθηκα για το Παρίσι

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο και την αναγκαστική αλλαγή, ο Νεϊμάρ αποχώρησε από το γήπεδο της Σεντ-Ετιέν με πατερίτσες και ειδικό προστατευτικό νάρθηκα στο αριστερό πόδι.

Ο «συναγερμός» στις τάξεις της Παρί Σεν Ζερμέν καλά κρατεί αναφορικά με την κατάσταση του Νεϊμάρ, ο οποίος αποχώρησε με το φορείο από ματς κόντρα στη Σεντ-Ετιέν έπειτα από άλλον έναν άσχημο τραυματισμό στον αστράγαλο.

Ο σταρ της Παρί τραυματίστηκε στο 84' πέφτοντας πάνω στο πόδι του αμυντικού των Στεφανουά, Ιβάν Μασόν, με αποτέλεσμα να γυρίσει ο αστράγαλός του.

Με βάση και το ιστορικό του Βραζιλιάνου σε αντίστοιχους τραυματισμούς (είχε υποστεί κάταγμα στο μετατάρσιο το 2018 και το 2019), οι αρχικές εκτιμήσεις δεν είναι ενθαρρυντικές και σίγουρα η εικόνα του σταρ των Παριζιάνων που σφάδαζε στους πόνους εντείνει την ανησυχία.

Μετά το τέλος του ματς και την αναχώρηση των φιλοξενούμενων για το Παρίσι, ο Νέι απαθανατίστηκε στους διαδρόμους του «Ζοφρουά Γκισάρ» να κινείται με πατερίτσα και να φορά ειδικό προστατατευτικό νάρθηκα στο αριστερό πόδι, δείγμα της έκτακτης φροντίδας από το ιατρικό team της Παρί, αλλά και των φόβων για σοβαρή ζημιά.

Neymar leaves St Étienne on crutches with a bloated ankle following his contact with Yvann Maçon. (TF1) pic.twitter.com/D6s6SrNxsE