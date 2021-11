Εμιλιάνο Σάλα: Καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης ο υπεύθυνος της μοιραίας πτήσης

Ο Ντέιβιντ Χέντερσον, ο οποίος είχε ομολογήσει την ενοχή του για την ακαταλληλότητα της πτήσης που κόστισε τη ζωή στον Εμιλιάνο Σάλα, καταδικάστηκε σε 18μηνη κάθειρξη από το δικαστήριο του Κάρντιφ.

Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών καταδίκασε το μικτό ορκωτό δικαστήριο του Κάρντιφ τον Ντέιβιντ Χέντερσον, τον μεσάζοντα που οργάνωσε την πτήση του αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε ο αδικοχαμένος Εμιλιάνο Σάλα τον Ιανουάριο του 2019.

Μετά από δίκη που κράτησε δύο εβδομάδες, ο 67χρονος, στον οποίο είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για αμέλεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος και για απόπειρα μεταφοράς επιβάτη χωρίς έγκυρη, κρίθηκε ένοχος για την ακαταλληλότητα της πτήσης πέφτοντας, όμως, στα... μαλακά, καθώς αντιμετώπιζε ποινές πενταετούς και διετούς φυλάκισης αντίστοιχα για την κάθε κατηγορία. Ο Χέντερσον είχε ομολογήσει την ενοχή του για τη μεταφορά ενός επιβάτη χωρίς άδεια.

