Σεντ Ετιέν - Λυών 1-1: Ισοφάριση με Καζρί στο 90+5' κι άλλη μια εισβολή οπαδών στη Γαλλία! (vid)

Η Σεντ Ετιέν έσωσε τον βαθμό στο 90+5' με πέναλτι του Καζρί κι έμεινε όρθια στο «Rhonalpin» κόντρα στη Λυών (1-1), σε ακόμη ένα ντέρμπι που στιγματίστηκε από εισβολή οπαδών στη Γαλλία.

Ντέρμπι στη Γαλλία χωρίς παρατράγουδα με οπαδούς αποδεικνύεται είδος προς... εξαφάνιση. Με άπλετα τα περιστατικά μέσα στις πρώτες 8 αγωνιστικές, το «Derby Rhonalpin» ανάμεσα σε Σεντ Ετιέν και Λυών ήταν το έσχατο παράδειγμα, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες χάρη σε εύστοχο πέναλτι του Καζρί για τους γηπεδούχους στο 90+5' και να ακολουθεί εισβολή οπαδών στο φινάλε.

Μια μερίδα οπαδών των γηπεδούχων κατάφερε να μπουκάρει στον αγωνιστικό χώρο και να τρέξει προς τη φυσούνα, δίχως να προκληθούν ευτυχώς συμπλοκές με παίκτες των Λιονέ ή περαιτέρω έκτροπα. Το πρόβλημα, όμως, εξακολουθεί να υπάρχει στα γαλλικά γήπεδα και η LFP καλείται να αναλάβει δράση.

Στο αμιγώς αγωνιστικό, η Λυών κρατούσε το προβάδισμα από το 42' με γκολ του Αουάρ, είχε ακυρωθέν γκολ με τον Σακίρι στο 44', αλλά η αποβολή του τερματοφύλακα Άντονι Λόπες στο 74' για επαφή με το χέρι εκτός περιοχής (στη θέση του ο Πόλερσμπεκ) επέδρασε αρνητικά, με αποκορύφωμα τη φάση του 94ου λεπτού όποτε οι Στεφανουά κέρδισαν πέναλτι και ο Καζρί ευστόχησε για το τελικό 1-1.

There was a pitch invasion after Khazri's equalizer. France really has a problem with fans #ASSEOL pic.twitter.com/cvU7135Fm7