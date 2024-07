Πλήρης ανατροπή σημειώθηκε με την περίπτωση του Ζορζ Μικαουτάτζε, καθώς ο Γεωργιανός θα υπογράψει τελικά στη Λυών αντί για τη Μονακό, με την οποία είχε έρθει μέχρι και σε προφορική συμφωνία.

Πριν από λίγες ώρες, η μεταγραφή του Ζορζ Μικαουτάτζε στη Μονακό θεωρούνταν ως τελειωμένη υπόθεση, καθώς ο Γεωργιανός επιθετικός ήταν έτοιμος να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Μονεγάσκους.

Ωστόσο, τα πράγματα πήραν άλλη τροπή και η μεταγραφή του εξελίχθηκε διαφορετικά. Η Λυών παρενέβη στη μετακίνηση του παίκτη, εκδήλωσε ενδιαφέρον για την περίπτωσή του και ήρθε σε συμφωνία τόσο με τη Μετς όσο και με τον Μικαουτάτζε.

Ο 23χρονος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ενώ η Μετς θα βάλει στα ταμεία της περί τα 18 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να περιλαμβάνονται τα bonus.

Georges Mikautadze, in Lyon today in order to undergo medical tests and sign in as new OL player from Metz.



After crazy saga with AS Monaco and even medical tests booked, Mikautadze decides to join OL and his contract will be valid until June 2029.



