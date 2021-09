Μέσι: Η αντίδρασή του προκάλεσε την απορία του Παρέδες στον πάγκο (pic)

Ο Λεάντρο Παρέδες προσπάθησε να ηρεμήσει τον Μέσι και απορούσε με την αντίδρασή του όταν ο αστέρας της Παρί δεν έδωσε στον Ποτσετίνο το χέρι στην αλλαγή του, στη νίκη (2-1) επί της Λυών.

Ο Μέσι ήθελε να συνεχίσει στο μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής στην πρώτη του παρουσία στο «Παρκ ντε Πρενς» και ξαφνικά είδε τον φωτεινό πίνακα να έχει τον αριθμό του, με τον Ασράφ Χακίμι να ετοιμάζεται να περάσει στο ματς.

Ο Ποτσετίνο τον περίμενε για να του δώσει το χέρι, όμως, ο Μέσι έδειξε την έντονη δυσαρέσκειά του προς τον συμπατριώτη του, με αποτέλεσμα μόλις κάθισε στον πάγκο να του πιάσει την κουβέντα και ο Παρέδες, προφανώς για να τον ρωτήσει γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι...

Paredes to Messi after he got subbed off 👀 pic.twitter.com/yoKd5qJwEP