Λανς - Λιλ: Προσωρινή διακοπή ξανά στη Γαλλία λόγω επεισοδίων

Ακόμα μια διακοπή στη Γαλλία λόγω επεισοδίων ανάμεσα στους οπαδούς της Λανς και της Λιλ. Αρχισε το ματς με παρουσία εκατοντάδων αστυνομικών.

Ξεφεύγει η κατάσταση στη Γαλλία, αφού μετά τα όσα εφιαλτικά συνέβησαν στο Νις - Μαρσέιγ, ακόμα ένα ματς σημαδεύεται από σοβαρά επεισόδια. Ειδικότερα, στο ημίχρονο της αναμέτρησης Λανς - Λιλ, οπαδοί της γηπεδούχου μπήκαν στο γήπεδο και κινήθηκαν εναντίον αυτών της φιλοξενούμενης ομάδας. Ξύλο, καρέκλες και αργοπορημένη εμφάνιση της αστυνομίας έχουν ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή. Οι παίκτες ήταν κλεισμένοι στα αποδυτήρια και οι ομάδες ζήτσαν ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας για να αρχίσει ξανά το ντέρμπι του Βορρά.

Επειτα από καθυστέρηση αρκετών λεπτών το ματς άρχισε, αλλά με την παρουσία δεκάδων αστυνομικών μπροστά από τους οπαδούς. Μάλιστα, τα γαλλικά ΜΜΕ τονίζουν πως η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα, μιας και τα κρούσματα βίας είναι διαδοχικά. Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν δυο, ένας οπαδός κι ένας αστυνομικός που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η... σπίθα της κόντρας των οπαδών των δύο ομάδων φαίνεται πως άναψε με το προκλητικό κορεό των γηπεδούχων πριν από την έναρξη του ματς, που σχημάτιζε το μήνυμα «Lillois Merda» (Οι Λιλουά είναι σκ@@ά).

The half-time confrontation between Lens and Lille fans - the second half has yet to get underway. (Credit: @ArthurPineau) pic.twitter.com/Jvo7H2tRFJ