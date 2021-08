Δήμαρχος Νίκαιας: «Απαράδεκτη η εικόνα του προπονητή και προέδρου της Μαρσέιγ» (vid)

Θέση για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στο «Allianz Riviera», πήρε ο δήμαρχος της Νίκαιας, Κριστιάν Εστροζί, ο οποίος χαρακτήρισε αδικαιολόγητη την συμπεριφορά των οπαδών της Νις αλλά και του προπονητή και προέδρου της Μαρσέιγ.

Ασχημη τροπή πήρε η αναμέτρηση μεταξύ της Νις και της Μαρσέιγ, καθώς στο 75' οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, χτύπησαν παίκτες (Πέρες, Γκεντουζί, Παγέτ) της Μαρσέιγ, άλλοι της Νις (Τοντιμπό, Κλάιφερτ) χτυπήθηκαν από τους σεκιούριτι της ομάδας της Μασσαλίας, με αποτέλεσμα το ματς να μην ολοκληρωθεί και η Νις να το πάρει στα χαρτιά με 3-0.

Η Γαλλική ομοσπονδία δεν πρόκειται να αφήσει ατιμώρητες τις δύο ομάδες και την Τετάρτη (25/08) θα ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία για τις τελικές αποφάσεις.

Ο δήμαρχος της Νίκαιας, Κριστιάν Εστροζί, από την πλευρά του δεν άφησε ασχολίαστα τα έκτροπα στο «Allianz Riviera» και χαρακτήρισε απαράδεκτη την συμπεριφορά των οπαδών της Νις αλλά και του προπονητή και προέδρου της Μαρσέιγ.

Αυτή η βία δεν είναι αποδεκτή. Η γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία θα πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις αφού πρώτα πάρει αποφάσεις για το ποιος είχε την ευθύνη.

Εάν είναι αδικαιολόγητη η συμπεριφορά συγκεκριμένων οπαδών, τότε το ίδιο ισχύει για τον πρόεδρο της Μαρσέιγ που ήταν στις εξέδρες και για τον προπονητή της στον αγωνιστικό χώρο.

Θέλω επίσης να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και στον τεχνικό της Νις για την άψογη συμπεριφορά τους. Είναι πλέον στο χέρι των αρχών να πάρουν τις απαραίτητες αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

