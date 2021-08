Η Παρί πάει για το απόλυτο όνειρο με Κριστιάνο - Μέσι το 2022! (pic & vid)

Μετά την απόκτηση του Λιονέλ Μέσι, η Παρί έχει βαλθεί να κάνει συμπαίκτη του τον Κριστιάνο Ρονάλντο από το επόμενο καλοκαίρι σύμφωνα με την «AS», αντικαθιστώντας έτσι τον Κιλιάν Μπαπέ που πιθανότατα θα φύγει ως ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Ζόσε Φόντε, πρωταθλητής Ευρώπης το 2016 πλάι στον Κριστιάνο Ρονάλντο, εξέφρασε την επιθυμία του να τον δει να φορά τη φανέλα της Λιλ, ώστε να γίνει ξανά αντίπαλος του Λιονέλ Μέσι. Η Παρί Σεν Ζερμέν, όμως, φέρεται διατεθειμένη για το ακριβώς αντίθετο, να μετατρέψει τους δύο GOAT του σύγχρονου ποδοσφαίρου κι επί χρόνια «άσπονδους εχθρούς» των Clasico σε συμπαίκτες!

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η «AS», οι Παριζιάνοι πάνε για το κοσμοϊστορικό «μπαμ» με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει ελεύθερος το 2022 από τη Γιουβέντους και θα έχει πατήσει τα 37 του χρόνια (35 ο Λέο), έχοντας συμβιβαστεί με το σενάριο ότι ο Κιλιάν Μπαπέ δεν θα ανανεώσει (λήγει το συμβόλαιό του τον Ιούνιο του 2022) και θα αποχωρήσει ως ελεύθερος για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μπροστά, λοιπόν, στο ενδεχόμενο να χάσουν τον ακριβότερο ποδοσφαιριστή του πλανήτη χωρίς το παραμικρό χρηματικό όφελος, η Παρί προνοεί με τον CR7, σε ένα deal που δεν θα της κοστίσει επιπλέον σε επίπεδο μισθών και θα την εκτινάξει ακόμη περισσότερο στο εμπορικό κομμάτι χάρη στον ονειρικό συνδυασμό «Μέσι-Κριστιάνο».

Αν προσθέσει κανείς και τον Νεϊμάρ στην εξίσωση, τότε η Παρί θα έχει στην επιθετική της τριπλέτα τους τρεις φιναλίστ της Χρυσής Μπάλας του 2015! Μένει να δούμε αν όντως η όλη υπόθεση θα προχωρήσει κι επίσημα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

PSG want Cristiano Ronaldo to replace Kylian Mbappe in 2022, according to AS pic.twitter.com/pVwOwjRWpX