Νεϊμάρ: «Δουλεύει» για την μεταγραφή του Μέσι στην Παρί (pic)

Ο Νεϊμάρ θέλει να αγωνιστεί ξανά έχοντας στο πλευρό του τον πολύ καλό του φίλο, Λιονέλ Μέσι γι' αυτό και δουλεύει μαζί με την Παρί Σεν Ζερμέν, προκειμένου να πείσουν τον Αργεντινό αστέρα να πει το πολυπόθητο «ναι».

Το άλλοτε δίπτυχο του «MSN» στους «μπλαουγκράνα» διατηρεί άριστες σχέσεις και τον τελευταίο καιρό ο Βραζιλιάνος σταρ προσπαθεί να «ψήσει», μάλιστα, τον Αργεντίνο να μετακομίσει στην Πόλη του Φωτός, μετά το οριστικό «διαζύγιο» του Μέσι με την Μπαρτσελόνα.

Πρόσφατα μάλιστα πάτησε like σε φωτογραφία του TNT Sports που τον δείχνει να αγκαλιάζει τον Μέσι και αμφότερους να φορούν τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τροφή στα σενάρια που θέλουν τον «Λίο» να πηγαίνει στην ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο Νεϊμάρ όμως δεν μένει μόνο στα social media, καθώς όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο δουλεύει μαζί με την διοίκηση των Παριζιάνων προκειμένου να πείσουν τον Αργεντινό αστέρα να φορέσει τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Μάλιστα, στη Γαλλία αναφέρουν ότι η ομάδα του Νασέρ Ελ Κελαϊφί έχει ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με τον πατέρα του Λιονέλ Μέσι, Χόρχε αλλά και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή για το ενδεχόμενο συνεργασίας τους. Από την άλλη η Μάντσεστερ Σίτι δεν έχει εκφράσει ακόμα κάποιο ενδιαφέρον, παρακολουθώντας ωστόσο προσεκτικά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του 34χρονου επιθετικού.

Paris Saint-Germain are now “progressing” in direct negotiations to sign Leo Messi. Talks ongoing to find the right ‘structure’, PSG are pushing since yesterday and now feeling confident. 🔵🔴🇫🇷 #Messi



Manchester City are still quiet. PSG (and Neymar...) working for Messi. #PSG pic.twitter.com/DsdI6knxs7