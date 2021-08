Παρί Σεν Ζερμέν: Ξεκίνησε τις διαδικασίες για να αποκτήσει τον Μέσι (pic)

Το σχέδιο της για να κάνει δικό της τον Λιονέλ Μέσι, ξεκίνησε η Παρί Σεν Ζερμέν, μετά την απόφαση του Αργεντινού αστέρα να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα.

Δεν είναι κρυφό ότι οι Παριζιάνοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τον Αργεντινό αστέρα. Στο παρελθόν προσπάθησαν πολλές φορές να πείσουν τον Μέσι, ωστόσο έβρισκαν κλειστή την πόρτα, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν έβλεπε κάποια άλλη ομάδα πέρα από την Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, τα δεδομένα πλέον φαίνεται πως έχουν αλλάξει. Ο Μέσι αποχωρεί μετά 21 ολόκληρα χρόνια και 35 τίτλους στη Βαρκελώνη και πλέον αναζητεί τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποια ομάδα θα καταφέρει να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πάντως, παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για να κάνει την μεγάλη έκπληξη. Οπως αναφέρουν στην Γαλλία, ο Νασέρ Ελ Κελαϊφί έχει μιλήσει ήδη με τον πατέρα του Χόρχε, ώστε να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το μέλλον του Αργεντινού άσου.

Τα χρήματα για την απόκτηση του δεν αποτελούν πρόβλημα για την Παρί. Αλλωστε ποτέ δεν ήταν σοβαρό πρόβλημα. Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί διακαή πόθο του Ελ Κελαϊφί, ο οποίος είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα, προκειμένου να ντύσει στα χρώματα της ομάδας του τον ποδοσφαιριστή.

Από την πλευρά του πάντως ο Μέσι θέλει να πάρει τον χρόνο του, ώστε να εξετάσει όλες τις επιλογές που έχει μπροστά του. Πάντως, πριν από μερικούς μήνες δεν ήθελε να ακούει για Παρί και Μάντσεστερ Σίτι, αλλά τώρα μετά τις τελευταίες εξελίξεις όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.

