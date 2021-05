Στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα ο Ντοναρούμα (pic)

Ο νεαρός τερματοφύλακας θα συνεχίσει την καριέρα του εκτός Μίλαν, όπως άλλωστε αποκάλυψε και ο αθλητικός διευθυντής των «ροσονέρι», Πάολο Μαλντίνι. Ο ατζέντης του όμως, Μίνο Ραϊόλα, δεν μένει με σταυρωμένα χέρια καθώς φαίνεται πως βρίσκεται σε συζητήσεις τόσο με την Γιουβέντους όσο και με την Μπαρτσελόνα.

Πάντως ο Ντοναρούμα θα πρέπει να κάνει μια… μεγάλη υποχώρηση εφόσον αποφασίσει να πάει στην Βαρκελώνη! Κι αυτό διότι ναι μεν η Μπαρτσελόνα επιθυμεί την ένταξή του στο ρόστερ, αλλά όχι για να είναι ο Νο1 της εστίας της

Ο Μαρκ Τερκ Στέγκεν, θα συνεχίσει να είναι ο βασικός και αναντικατάστατος τερματοφύλακας για τους Καταλανούς, κάτι που γνωστοποίησαν και στον μάνατζερ του Ντοναρούμα, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα.

Mino Raiola spoke with Barcelona in the last few hours about Gianluigi Donnarumma. He’s a free agent now - Marc ter Stegen is 100% staying as 1st goalkeeper, untouchable. #FCB

Barça board will decide soon whether signing Donnarumma or not. Juventus are interested too.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2021