Ο Τζουάν Λαπόρτα προανήγγειλε άμεσες αλλαγές από τις επόμενες μέρες στον σχεδιασμό της Μπαρτσελόνα, ώστε να ανοίξει μια νέα εποχή από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Και όπως προκύπτει από το «RAC1», η πρώτη «βόμβα» που θα σηματοδοτήσει την επόμενη μέρα στο αγωνιστικό τμήμα, έχει ονοματεπώνυμο: Χάνσι Φλικ!

Ο Γερμανός τεχνικός έχει ανακοινώσει από τον Απρίλιο πως θα αποχωρήσει από τη Μπάγερν Μονάχου στο τέλος της σεζόν και σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ είναι ο Νο1 υποψήφιος για να διαδεχτεί τον Ρόναλντ Κούμαν στον πάγκο των Μπλαουγκράνα.

Το όνομα του Τσάβι, που «παίζει» από την περασμένη σεζόν, φαίνεται πως δεν πείθει τον Λαπόρτα κι έτσι το βάρος μετατίθεται στην περίπτωση του Φλικ, τον οποίο έχει ήδη προσεγγίσει ο πρόεδρος της Μπάρτσα.

Από την πλευρά του, ο Φλικ φέρεται να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την εθνική Γερμανίας για να διαδεχτεί τον Γιόακιμ Λεβ μετά το Euro. Όσο, όμως, δεν έχουν πέσει οι υπογραφές, οι άνθρωποι της Μπάρτσα νιώθουν σίγουροι ότι θα πείσουν τον 56χρονο τεχνικό να μετακομίσει στην Καταλονία.

Πέρα από την τεράστια επιτυχία που σημείωσε σε μιάμιση σεζόν με τους Βαυαρούς (6/6 σε τίτλους στο 2020, πρωτάθλημα φέτος), ο Λαπόρτα εκτιμά τη μεθοδολογία και τον τρόπο που δουλεύει ο Φλικ, στοιχείο που του δίνει έξτρα πόντους στη λίστα των υποψηφίων.

