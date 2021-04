ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Φενέρμπαχτσε: Εκατοντάδες επιλογές, κορυφαίο live και ζωντανές μεταδόσεις*. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Αυτό που συνέβη το περασμένο καλοκαίρι με τον Μέσι και την Μπαρτσελόνα δεν είχε προηγούμενο. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που φόρεσε ποτέ τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» να είναι τόσο απογοητευμένος από την κατάσταση που επικρατούσε και τόσο πληγωμένος από τις συνεχείς αποτυχίες που να έχει αποφασίσει να ρίξει την «βόμβα» και να θέλει ν' αποχωρήσει.

Παρέμεινε για το καλό του κλαμπ, για να μην οδηγηθεί μια τέλεια σχέση στα δικαστήρια για το φινάλε, ενώ, ήλπιζε να καταφέρει να ξαναδεί τους οπαδούς στο «Καμπ Νόου» για να τους αποχαιρετήσει όπως ακριβώς έπρεπε...

Τα πράγματα άλλαξαν, εκείνος ηρέμησε, ο Μπαρτομέου αποχώρησε, ο Λαπόρτα βρέθηκε στην προεδρία, ο Μέσι χαμογέλασε ξανά, πήρε και το Κύπελλο, συνεχίζει να σκοράρει και να αισθάνεται όμορφα στο γήπεδο και όλα αυτά αποτελούν οιωνούς παραμονής στην ομάδα και μετά το φετινό καλοκαίρι.

Για το 2021, πάντως, αυτοί οι τέσσερις μήνες που τρέχουν είναι τρομεροί για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος συνέχισε τα κατορθώματά του και στο παιχνίδι με την Χετάφε το βράδυ της Πέμπτης...

Έπρεπε να το πετύχει αυτό ο Λιονέλ Μέσι και να μην αφήσει τον Πορτογάλο νυν σούπερ σταρ της Γιουβέντους να έχει μονάχα το δικό του όνομα στη συγκεκριμένη κατηγορία. Και ήταν τόσο άνετος ο αρχηγός των Καταλανών που το πέτυχε και ήταν τόσο large ώστε ν' αφήσει το πέναλτι στον Γκριεζμάν στην αναμέτρηση με την Χετάφε, βάζοντας το καλό του συνόλου και την ψυχολογία του συμπαίκτη του πάνω από τις ατομικές του επιδόσεις.

Ο Λιονέλ Μέσι από το βράδυ της 22ας Απριλίου του 2021 έχει καταφέρει πλέον να σκοράρει σε 12 διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τουλάχιστον 25 φορές. Στη φετινή LaLiga κατάφερε να φτάσει τον λογαριασμό του στα 25 τέρματα κι ακόμα έχει παιχνίδια μπροστά του για να βελτιώσει αυτό τον αριθμό και φυσικά να προσπαθήσει να οδηγήσει την Μπαρτσελόνα στη διεκδίκηση του τίτλου μέχρι το φινάλε.

Πέρυσι είχε σταματήσει στα 25 γκολ, πρόπερσι στα 36, ενώ, τα περισσότερα που έχει πετύχει σε επίπεδο πρωταθλήματος σε μια σεζόν είναι τα 50 του 2011-2012.

Ίσως γνωρίζοντας πως ο Λαπόρτα θα βρεθεί στον προεδρικό θώκο και ίσως έχοντας αποφασίσει πως θα έπρεπε να κάνει μια νέα αρχή με το νέο ημερολογιακό έτος, έχοντας προετοιμαστεί για παν ενδεχόμενο ενόψει καλοκαιριού, ο Λιονέλ Μέσι πάτησε γκάζι.

Μέσα στο τρέχον έτος, ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έχει φτάσει στα 23 τέρματα και έχει μοιράσει και 8 ασίστ! Και βρισκόμαστε στα τέλη του Απρίλη με την LaLiga να έχει... φουντώσει μετά τις τάσεις «αυτοκτονίας» της Ατλέτικο Μαδρίτης που έχει χάσει την άνεση στην κορυφή και αγχώνεται με το παραμικρό τη δεδομένη χρονική στιγμή για το κυνήγι στο οποίο επιδίδονται οι Ρεάλ και Μπαρτσελόνα για την κορυφή.

Το σύνολο των τερμάτων φυσικά είναι στα 25 για τον ηγέτη των «μπλαουγκράνα» που πλην δυο αναμετρήσεων μέσα στο τρέχον έτος, έχει συμβολή σε ΌΛΑ τα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί!

Τα δυο ματς όπου δεν κατάφερε κάτι, ήταν το 1-0 επί της Βαγιαδολίδ στις 5/4 και φυσικά το ντέρμπι με τη Ρεάλ στο «Αλφρέδο ντι Στέφανο», όπου είχε δοκάρι στις 10/4.

Griezmann’s smile after Messi gave up his hat-trick penalty to let him take it pic.twitter.com/7uHL5M9KGQ

— B/R Football (@brfootball) April 22, 2021