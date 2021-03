Από τη σεζόν 2015-16, η διεθνούς εμβέλειας ιστοσελίδα «Goal» απονέμει τα βραβεία «NxGn», απαριθμώντας τους 50 ανερχόμενους αστέρες κάτω των 19 ετών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και στην έκδοση του 2021, η Μπαρτσελόνα είχε την τιμητική της.

Για πρώτη φορά στον νεοσύστατο θεσμό, το βραβείο της 1ης θέσης κατέληξε στα χέρια παίκτη των Μπλαουγκράνα και συγκεκριμένα, του Ανσού Φατί. Ο 18χρονος επιθετικός των Καταλανών, αν και τραυματίας εδώ και μερικούς μήνες, σκαρφάλωσε στην απόλυτη κορυφή, με τον συμπαίκτη του κι ενεργό μέλος στην ενδεκάδα της Μπάρτσα, Πέδρι, να καταλαμβάνει την 4η θέση. Μάλιστα, η Μπαρτσελόνα είχε και 3ο εκπρόσωπο, με τον Ιλάις Μορίμπα να κατατάσσεται 50ος.

Προηγούμενοι νικητές του βραβείου στέφθηκαν οι Τίλεμανς (2016), Ντοναρούμα (2017), Τζάστιν Κλάιφερτ (2018), Σάντσο (2019) και ο Ροντρίγκο Γκόες της Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη σεζόν.

Δυναμική παρουσία και για τη σούπερ τετράδα της Ντόρτμουντ, που βρίσκεται μέσα στο Top-15 (Μουκοκό, Ρεϊνιέρ, Μπέλιγχαμ, Ρέινα).

Δείτε αναλυτικά την πρώτη 10άδα:

1. Ανσού Φατί (Μπαρτσελόνα)

2. Εντουάρντο Καμαβινγκά (Ρεν)

3. Τζιοβάνι Ρέινα (Ντόρτμουντ)

4. Πέδρι (Μπαρτσελόνα)

5. Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ντόρτμουντ)

6. Φλόριαν Βιρτς (Λεβερκούζεν)

7. Ράιαν Γκράφενμπερχ (Άγιαξ)

8. Τζαμάλ Μουσιάλα (Μπάγερν)

9. Μοχάμεντ Ιχατάρεν (Αϊντχόφεν)

10. Ρεϊνιέρ (Ντόρτμουντ, δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης)

