Ο εκ των υποψήφιων για τον προεδρικό θώκο των «μπλαουγκράνα» επισκέφθηκε κανονικά το «Καμπ Νόου» και βρέθηκε στο χώρο όπου υπάρχει η κάλπη και ψηφίζουν σήμερα τα μέλη του κλαμπ στις αρχαιρεσίες για το νέο διοικητικό σχήμα.

«Αν τα καταφέρω, θα τηλεφωνήσω από απόψε στον πατέρα του Μέσι να μιλήσουμε» είπε ο Ζοάν Λαπόρτα μετά την ψήφο του, ενώ, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έδωσε κι εκείνος το «παρών» στην διαδικασία.

Laporta: "I will call Jorge Messi today if I win. The night is long." pic.twitter.com/nu09dcmYP0

