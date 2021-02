Η Ρεάλ περιμένει από τον Μπαπέ να αρνηθεί την πρόταση της Παρί

Η διοίκηση της Παρί κατέθεσε νέα συμβόλαιο συνεργασίας στον Κιλιάν Μπαπέ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Το συμβόλαιο του Γάλλου άσου ολοκληρώνεται το 2022 και ήδη ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, καραδοκούν για την απόκτησή του.

Από την πλευρά του ο 22χρονος επιθετικός δεν έχει απαντήσει ακόμα στην πρόταση των πρωταθλητών Γαλλίας και σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα περιμένει μια επίσημη πρόταση από τους Μαδριλένους, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει!

Από την άλλη δε, η Ρεάλ ελπίζει πως ο Μπαπέ θα ανακοινώσει με κάθε επισημότητα πως θα αρνηθεί το νέο συμβόλαιο που του προσφέρει η Παρί Σεν Ζερμέν και αποφασίσει να φορέσει τη φανέλα των «μερένγκες».

Ωστόσο, στη Γαλλία αναφέρουν πως οι πιθανότητες παραμονής του Μπαπέ στο Παρίσι ολοένα και αυξάνονται!

Kylian Mbappé is waiting for a public gesture from Real Madrid and Madrid are waiting for the player to go public and confirm that he's not renewing his PSG contract. [@jpedrerol]

— Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) February 26, 2021