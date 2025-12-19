Ο Γάλλος στράικερ είναι πολύ κοντά σε μια ιστορική επίδοση, την οποία μπορεί να πετύχει το βράδυ του Σαββάτου (20/12, 22:00) απέναντι στην ομάδα του Αλμέιδα.

Ο Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται σε... δαιμονιώδη φόρμα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έχοντας σκοράρει ήδη 28 γκολ σε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με θύμα του και τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης», όταν πέτυχε «καρέ» στο 3-4 των Μαδριλένων (26/11) για το Champions League.

Πλέον, αν υπολογίσουμε και τα «τεμάχια» που έχει πετύχει από την αρχή του έτους με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ο αριθμός ανεβαίνει στο νούμερο 58, και ο Γάλλος είναι κυριολεκτικά μια ανάσα από το να σπάσει ένα μυθικό ρεκόρ, που ανήκει στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Συγκεκριμένα, το 2013, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε σκοράρει 59 φορές με τη λευκή φανέλα, νούμερο μεγαλύτερο από κάθε άλλον στην ιστορία του συλλόγου. Έτσι, ο 25χρονος επιθετικός χρειάζεται ένα ακόμη γκολ για να ισοφαρίσει αυτό το ρεκόρ και 2 για να το προσπεράσει και να βάλει το δικό του όνομα με «χρυσά» γράμματα στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας.

Για να το πετύχει αυτό έχει μπροστά του ένα παιχνίδι, το τελευταίο του 2025, απέναντι στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, το βράδυ του Σαββάτου (20/12, 22:00). Μπορεί λοιπόν ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ να γίνει... κομμάτι της ιστορίας.