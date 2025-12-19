Μπαπέ: Πόσα γκολ χρειάζεται απέναντι στη Σεβίλλη για να ξεπεράσει το μυθικό ρεκόρ του Κριστιάνο
Ο Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται σε... δαιμονιώδη φόρμα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έχοντας σκοράρει ήδη 28 γκολ σε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με θύμα του και τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης», όταν πέτυχε «καρέ» στο 3-4 των Μαδριλένων (26/11) για το Champions League.
Πλέον, αν υπολογίσουμε και τα «τεμάχια» που έχει πετύχει από την αρχή του έτους με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ο αριθμός ανεβαίνει στο νούμερο 58, και ο Γάλλος είναι κυριολεκτικά μια ανάσα από το να σπάσει ένα μυθικό ρεκόρ, που ανήκει στον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Συγκεκριμένα, το 2013, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε σκοράρει 59 φορές με τη λευκή φανέλα, νούμερο μεγαλύτερο από κάθε άλλον στην ιστορία του συλλόγου. Έτσι, ο 25χρονος επιθετικός χρειάζεται ένα ακόμη γκολ για να ισοφαρίσει αυτό το ρεκόρ και 2 για να το προσπεράσει και να βάλει το δικό του όνομα με «χρυσά» γράμματα στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας.
Για να το πετύχει αυτό έχει μπροστά του ένα παιχνίδι, το τελευταίο του 2025, απέναντι στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, το βράδυ του Σαββάτου (20/12, 22:00). Μπορεί λοιπόν ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ να γίνει... κομμάτι της ιστορίας.
Kylian Mbappé is only one goal away from equaling Cristiano Ronaldo's record for most goals scored in a single calendar year for Real Madrid (59 goals in 2013).— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 18, 2025
Real Madrid only have one match left this year... pic.twitter.com/VWSpDnhlL2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.