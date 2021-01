Λουίς Σουάρες: Το καλύτερο ξεκίνημα μετά τον Κριστιάνο!

Ο Λουίς Σουάρες ανήμερα των 34ων γενεθλίων του έστειλε ξανά τη μπάλα στα δίχτυα για να βοηθήσει τους «ροχιμπλάνκος» να φτάσουν στο τελικό 3-1 απέναντι στην Βαλένθια, να έχουν απόσταση 7 βαθμών από την Ρεάλ και 10 από την Μπαρτσελόνα και μάλιστα να έχει η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε ένα ματς λιγότερο από τους «μπλαουγκράνα», την «βασίλισσα» και την Σεβίλλη!

Ο στράικερ της Ατλέτικο με τα 12 τέρματα σε 15 αναμετρήσεις πρωταθλήματος έχει κάνει αυτή τη στιγμή το καλύτερο ξεκίνημα σε ομάδα της LaLiga μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο από το 2010, όταν τότε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στα ίδια παιχνίδια είχε σκοράρει 13 φορές.

12 - Luis Suárez has scored 12 goals in his first 15 @LaLigaEN games for @atletienglish, the best start of a player for the same club since Cristiano Ronaldo for Real Madrid in 2010 (13 goals). Amazing. pic.twitter.com/UAQyDKv3qI

— OptaJose (@OptaJose) January 24, 2021