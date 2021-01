Σοκ στην Μπαρτσελόνα με Κουτίνιο: Μένει εκτός δράσης για τρεις μήνες (pic)

Ο Φιλίπε Κουτίνιο το πρωί του Σαββάτου (02/01) υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο αριστερό γόνατο, στο παιχνίδι με την Εϊμπαρ για τη 16η αγωνιστική της La Liga.

Οπως ενημέρωσε και η Μπαρτσελόνα, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός θα παραμείνει εκτός γηπέδων για τους επόμενους τρεις μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα προλάβει τους αγώνες της ομάδας του για το Champions League κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο θα είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης σε περίπτωση που πάρουν την πρόκριση οι «μπλαουγκράνα».

Αυτός ο τραυματισμός του Κουτίνιο έρχεται να προστεθεί στα πολλά προβλήματα της ομάδας του Ρόναλντ Κούμαν, αφού τόσο ο Ζεράρ Πικέ όσο και ο Άνσου Φάτι παραμένουν στα πιτς.

Η επιστροφή του Ισπανού στόπερ υπολογίζεται στα τέλη Απριλίου ενώ αυτή του 18χρονου επιθετικού στα μέσα Μαρτίου κι έτσι ο Ολλανδός τεχνικός καλείται να βρει λύσεις για να καλύψει τα σημαντικά κενά τους.

MEDICAL UPDATE | @Phil_Coutinho has been successfully operated on for the injury to his left meniscus. He will be out for approximately three months. pic.twitter.com/9feWtDghIJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 2, 2021