Ριβάλντο: «Δεν θα απέρριπτα την Ρεάλ επειδή έπαιξα στην Μπαρτσελόνα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης το 2002 ζούσε στον αστερισμό των «γκαλάκτικος» και η έλευση του Ρονάλντο το εκείνη τη χρονιά ήταν το αποκορύφωμα για την ομάδα. Οι Μαδριλένοι εκείνο το καλοκαίρι μετά το Μουντιάλ ήθελαν να δουν στο πλευρό του Ρονάλντο τον Ριβάλντο ο οποίος τότε αγωνιζόταν για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα.

Ετσι του κατέθεσαν πρόταση για να τον αποκτήσουν, ωστόσο ο «Ρίμπο» δεν δέχτηκε για διάφορους λόγος και όχι για το γεγονός ότι αγωνιζόταν στη μισητή Μπάρτσα προηγουμένως.

«Ποτέ δε θα απέρριπτα τη Ρεάλ, επειδή έπαιξα στην Μπαρτσελόνα. Ξέρω πολύ καλά ότι αν υπέγραφα στη Ρεάλ, θα ήταν μία παρόμοια περίπτωση με του Φίγκο αλλά τελικά δε συνέβη.

Αν βρισκόμουν μαζί με το Ρονάλντο στη Ρεάλ, θα ήμασταν ένα τρομακτικό δίδυμο. Ήδη το δείξαμε όταν αγωνιστήκαμε με την Βραζιλία. Άμα είχα περισσότερο χρόνο να αναπτύξω αυτή τη χημεία μέσα σε ένα σύλλογο, θα ήμασταν θανατηφόροι. Θα τρομάζαμε τις άμυνες ανεξάρτητα από το σε ποια ομάδα θα παίζαμε. Το καλοκαίρι του 2002 η Ρεάλ υπέγραψε τον Ρονάλντο και ενδιαφέρθηκαν για μένα. Αν καταφέρναμε να είμαστε μαζί, θα ήταν απίθανο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ριβάλντο.

