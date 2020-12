Μέσι: Πάλι διψήφιος στις τελικές, πάλι έμεινε χωρίς γκολ... (pic)

Η Μπαρτσελόνα έφτασε στο -12 από την κορυφή της βαθμολογίας προκαλώντας θλίψη με το νέο κάκιστο αποτέλεσμά της, αφού ηττήθηκε 2-1 από την Κάντιθ το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Λιονέλ Μέσι απέτυχε να βοηθήσει όσο θα ήθελε, όμως, στην επίσημη στατιστική κατεγράφη ξανά το γεγονός πως ήταν διψήφιος σε ό,τι αφορούσε τις τελικές προσπάθειες για γκολ.

Μονάχα τέσσερις φορές μέσα στο 2020 σε επίπεδο πρωταθλήματος κάποιος ποδοσφαιριστής έχει φτάσει στις 10+ τελικές ενέργειες και όλες τις φορές ήταν ο Αργεντινός αυτός που το έκανε. Σε όλες, δεν κατάφερε να βρει το δρόμο για τα δίχτυα!

Only four times has a player attempted 10+ shots in a LaLiga game in 2020:

Lionel Messi vs. Valencia (11)

Lionel Messi vs. Levante (10)

Lionel Messi vs. Alaves (10)

Lionel Messi vs. Cadiz (10)

He has failed to score in any of those games when attempting 10+ shots. pic.twitter.com/q5FmKNPCQQ

— Squawka Football (@Squawka) December 5, 2020