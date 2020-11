Μπαρτσελόνα: Υποψήφιος πρόεδρος θέλει να δώσει το όνομα του Μέσι στο γήπεδο!

Ο Ρουσό είναι ένας από εκείνους που διεκδικούν τον προεδρικό θώκο των «μπλαουγκράνα» ενόψει των εκλογών που έχουν ανακοινωθεί από καιρό, έπειτα και από την παραίτηση του Ζόσεπ Μαρία Μπαρτομέου και της διοίκησης που τον πλαισίωνε όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Λιονέλ Μέσι ακόμα παρουσιάζεται δυσαρεστημένος με αρκετές καταστάσεις στον σύλλογο, το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι, από τον Ιανουάριο και μετά θα μπορεί να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θελήσει και ο Εμιλί Ρουσό φαίνεται να... παίζει mind games.

Όπως έγινε γνωστό, θα ήθελε εφόσον καταφέρει και αναδειχθεί πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», να δώσει το όνομα του Λιονέλ Μέσι στο «Καμπ Νόου»!

Barcelona presidential candidate Emili Rousaud says he will hold a referendum to rename the club's stadium "Camp Nou Leo Messi" if he wins the elections on January 24. pic.twitter.com/UtTI3YPVWG

