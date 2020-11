Το δημοφιλές ποδοσφαιρικό περιοδικό FourFourTwo με τον δημοσιογράφο Άντι Μίτεν που μένει στην Βαρκελώνη, κυκλοφόρησε για τον Δεκέμβριο με εκπληκτική ιστορία για τον Αργεντινό σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα και το θέμα που απασχόλησε άπαντες στη μεγαλύτερη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο Μέσι, από την επίσημη δήλωση προς το κλαμπ της Καταλονίας για την επιθυμία αποχώρησης και τα περί συμφωνίας με τον Μπαρτομέου για να φύγει ελεύθερος στη θερινή μεταγραφική περίοδο, τελικά παρέμεινε στην ομάδα για να τιμήσει τον κόσμο και το συμβόλαιό του.

Κι όμως, δεν χαροποίησε όλους αυτή η εξέλιξη!

«Σοκαριστήκαμε όταν ακούσαμε ότι θα έμενε στην ομάδα. Έπρεπε να συνεχίσουμε να γίνουν μεγάλες περικοπές πολύ απλά για να του πληρώνουμε τους μισθούς! Τον αγαπάμε και τιμούμε όσα έχει κάνει για την ομάδα, όμως αγαπάμε και τις οικογένειές μας τις οποίες πρέπει να ζήσουμε» αναφέρει χαρακτηριστικά στο FourFourTwo άνθρωπος που εργάζεται στην Μπαρτσελόνα, αλλά δεν πρόκειται για ποδοσφαιριστή, όπως αναφέρεται στο περιοδικό!

