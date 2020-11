Ο Κοντογκμπιά θα καλύψει το κενό που άφησε στον άξονα της Ατλέτικο η αποχώρηση του Πάρτεϊ στη φετινή θερινή μεταγραφική περίοδο, με τον διεθνή χαφ να μετακομίζει από το «Μεστάγια» στο Wanda Metropolitano έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι «νυχτερίδες» εκτός από τα μπόνους στα οποία συμφώνησαν, διατήρησαν κι ένα 10% από την πιθανή μελλοντική μεταπώληση του παίκτη...

Ο 27χρονος χαφ έμεινε τρία χρόνια στην Βαλένθια, έχοντας παραμείνει εκεί και με κανονική μεταγραφή μετά τον δανεισμό του από την Ίντερ την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε με τους «ροχιμπλάνκος» έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.

#WelcomeKondogbia

Agreement with @valenciacf_en over the transfer of Geoffrey Kondogbia. The midfielder has signed a contract until 2024.

https://t.co/jin2mHJW7p

#AúpaAtleti pic.twitter.com/AbUJpbFuZJ

— Atlético de Madrid (@atletienglish) November 3, 2020