Ο Βέλγος σούπερ σταρ στη δεύτερη σεζόν του με τη φανέλα των «μερένγκες» θα προσπαθήσει να καλύψει όλο το χαμένο έδαφος από την πρώτη του, κάκιστη αγωνιστική περίοδο με τη Ρεάλ.

Η μεταγραφή που ονειρευόταν σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του καριέρα δεν είχε τα αποτελέσματα που θα ευχόταν ο ίδιος, όμως, επιχειρεί να κάνει νέο ξεκίνημα και πήρε μια καλή ώθηση για να πετύχει το στόχο του, από το ματς με την Ουέσκα.

Ξεκινώντας σε ματς της Ρεάλ έπειτα από ένα τρίμηνο κι έχοντας ξεπεράσει πρόβλημα τραυματισμού και φυσικής κατάστασης, ο Αζάρ σκόραρε με υπέροχο μακρινό σουτ και αυτό ήταν το πρώτο του γκολ έπειτα από 392 ημέρες! Δηλαδή, κάτι περισσότερο από ένα ημερολογιακό έτος!

Ρεάλ-Ουέσκα: Ο Αζάρ επέστρεψε και πέτυχε ασύλληπτη γκολάρα! (vid)

@hazardeden10: "My best form will come in the upcoming matches, and we have another one in three days."#HalaMadrid pic.twitter.com/Vrjxan24I5

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) October 31, 2020