Ο σύλλογος ζητά, από σεβασμό προς τη Γρανάδα, να τους δοθεί το τρόπαιο στο Μπερναμπέου μπροστά στους οπαδούς τους.

Ο σουρεαλισμός για τους εορτασμούς του 36ου πρωταθλήματος της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζεται. Όλα ξεκίνησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν λόγω των χρονοδιαγραμμάτων δεν είχαν την πολυτέλεια του χρόνου να πανηγυρίσουν στο γήπεδο.

Πλέον, πρόθεση της Ομοσπονδίας είναι να δώσει την κούπα του πρωταθλητή στο εκτός έδρας ματς με τη Γρανάδα, κάτι που δεν άρεσε στη Ρεάλ, η οποία ζητά να καθυστερήσει η παράδοση στις 14 Μαΐου, ημερομηνία του Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές.

Σε αυτή την περίπτωση, ήταν η RFEF που είχε αποφασίσει ότι η Ρεάλ θα σήκωσε το κύπελλο πρωταθλήματος στο Los Cármenes, 431 χιλιόμετρα από το σπίτι της!

Δεν είχε ακόμα αποφασιστεί αν η παράδοση θα γινόταν πριν ή μετά το παιχνίδι, κάτι που έπρεπε να αντιμετωπιστεί με διακριτικότητα γιατί μετά από αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να πιστοποιηθεί ο υποβιβασμός της Γρανάδας στη δεύτερη κατηγορία.

Αυτό ακριβώς δεν θέλει η Ρεάλ, για να συμπέσει ο υποβιβασμός της ομάδας της Ανδαλουσίας με τον πανηγυρισμό του τίτλου της.

«Δεν έχει νόημα», λένε στη Μαδρίτη, που θεωρούν πιο λογικό να σηκώσουν τον τίτλο μπροστά στους οπαδούς τους στο Μπερναμπέου, το οποίο δεν μπορεί να γίνει μια μέρα μετά το ματς με τη Γρανάδα, στις 12 Μάη, καθώς εκείνη τη μέρα στο Μπερναμπέου είναι προγραμματισμένη συναυλία.

🚨 Real Madrid can't celebrate La Liga title at the Bernabéu on Sunday 12 because there is a concert at the stadium that day.



Celebrations at the Bernabéu will happen after the Betis game at the end of the month. @tjcope pic.twitter.com/FMSx4Lq1QJ