Ο Σουάρες έφτασε τα 150 γκολ στη La Liga και «έπιασε» τον Ρονάλντο (pics &vid)

Με τον καλύτερο ιδανικό τρόπο έχει ξεκινήσει, τη φετινή σεζόν, με τη νέα του ομάδα, ο Ουρουγουανός στράικερ καθώς με το γκολ που πέτυχε απέναντι στη Θέλτα, έφτασε τα 3 στα 4 τελευταία παιχνίδια, αλλά και τα 150 συνολικά τέρματα, σε 195 συμμετοχές του, στο πρωτάθλημα της La Liga.

Ετσι, ο Σουάρες «έπιασε» τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είχε καταφέρει κι αυτός να σκοράρει 150 γκολ με τη φανέλα της Ρεάλ (συνολικά σκόραρε 311 γκολ στη διοργάνωση) αλλά σε λιγότερες συμμετοχές (140) από τον επιθετικό της Ατλέτικο.

150 - Luis Suárez has scored 150 goals in 195 appearances in LaLiga, becoming the second fastest player to reach this milestone in the competition in the 21st century, after Cristiano Ronaldo (140). Predatory. pic.twitter.com/DpW7wnrBSe

