Το Σάββατο 24/10, η Μπαρτσελόνα θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πρώτο clasico της χρονιάς.

Κι οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττα. Το να πάνε κι οι δύο σε μεταξύ τους ματς προερχόμενες από ήττα έχει να συμβεί από το 2003!

Πριν από 17 χρόνια λοιπόν, τον Απρίλιο εκείνου του έτους, η Μπάρτσα είχε ηττηθεί στη Βαρκελώνη από την Ντεπορτίβο με 2-4, ενώ η Ρεάλ έφευγε από το Σαν Σεμπαστιάν ηττημένη με το ίδιο σκορ!

2003 - Last time Real Madrid & Barcelona lost their respective league games both before "The Clásico" was in April 2003 when Real Madrid lost in San Sebastián (2-4) & Barcelona lost at home vs Deportivo (2-4). Weak#FCBarcelona#RealMadrid pic.twitter.com/9RihcJgaz2

