Ο ηγέτης των «μπλαουγκράνα» ναι μεν αισθάνθηκε ότι έχει χάσει τη χαρά της παρουσίας και της συμμετοχής στον σύλλογο της Βαρκελώνης, ναι μεν σκέφτηκε τον εαυτό του μακριά από το «Καμπ Νόου» για πρώτη φορά στην καριέρα του, όμως, αφού αποφάσισε να παραμείνει, θα το έκανε όσο πιο σωστά μπορούσε.

«Για το καλό της Μπαρτσελόνα», όπως έλεγε και στην ανακοίνωση της παραμονής του και όπως ανέφερε πρόσφατα και σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο Μέσι τιμά τη φανέλα που φοράει και τον σύλλογο στον οποίο βρίσκεται όλη την ποδοσφαιρική ζωή του.

Στο πολύ δύσκολο ματς με τη Θέλτα στο «Μπαλαΐδος», το βράδυ της Πέμπτης, με παίκτη λιγότερο για μια ώρα αγώνα, με πολύ δυνατή βροχή και αέρα, ο Αργεντινός ήταν κάτι παραπάνω από δραστήριος σε όλους τους τομείς. Και στην πρόθεση να επιστρέψει για να καλύψει πιθανά κενά μετά την αποβολή του Λενγκλέ, αλλά και στο κομμάτι της υπεράσπισης της ομάδας του με τα παράπονα που εξέφρασε προς τους διαιτητές στην ανάπαυλα για τις δύο κίτρινες κάρτες που είδε ο Γάλλος αμυντικός.

Πέτυχε γκολ - που τελικά χρεώθηκε αυτογκόλ - σε φάση που... δεν έδειχνε σε καμία περίπτωση ότι θα μπορούσε να προκύψει κάτι πολύ θετικό για τη Μπαρτσελόνα, είχε συνεργασίες με τον Κουτίνιο, συμμετείχε στο τρίτο γκολ από τον Σέρχι Ρομπέρτο και η εικόνα του ήταν τέτοια που δεδομένα πλέον έχει εξαφανίσει από τον κόσμο της Μπαρτσελόνα οποιαδήποτε αμφιβολία για τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαζόταν τη νέα σεζόν...

Only Messi creates goal out of nothing. It’s that simple. pic.twitter.com/HMq0wb5UKC

Don't assess messi on his goals Don't assess messi on his assists Just enjoy Messi pic.twitter.com/aoo724106g

- Arguing the referee for an unfair second yellow for Lenglet.

- Rushing back to defend when the teams needs.

- The only one man forward for Barcelona for most of 2nd half.

- Creating two wonder goals out of nothing to seal the win.

And some dogs still bark Messi ain't a leader pic.twitter.com/AzwNdwhA4B

— Umer (@Iconic_Messi) October 1, 2020