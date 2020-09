Κούμαν: «Για να είναι ευτυχισμένος ο Μέσι πρέπει η ομάδα να νικάει» (vid)

Οι «μπλαουγκράνα» την Πέμπτη (01/10) τίθενται αντιμέτωποι με την Θέλτα εκτός έδρας. Το συγκρότημα του Ρόναλντ Κούμαν, επιθυμεί τη συνέχεια των θετικών εμφανίσεων και αποτελεσμάτων στο πρωτάθλημα. Ο Ολλανδός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του αυριανού παιχνιδιού, μεταξύ άλλων μίλησε και για τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Sport», την πρώτη μετά τη συνέντευξη – ανακοίνωση της παραμονής του, έστειλε ένα μήνυμα ενότητας στην οικογένεια της Μπάρτσα, τονίζοντας παράλληλα πως αναλαμβάνει τα λάθη του τα οποία αν υπήρξαν ήταν μόνο με στόχο να γίνει καλύτερη και πιο δυνατή η Μπαρτσελόνα».

Ο Κούμαν από την πλευρά του, στάθηκε στο πόσο σημαντικές ήταν αυτές οι δηλώσεις τόσο για τον ίδιο όσο και για το μέλλον της ομάδας στη συνέχεια.

«Δεν ξέρω αν μετά τις δηλώσεις του Μέσι, θα έχω ήσυχη ζωή. Δε νομίζω να έχω. Αλλά είναι πολύ θετικό ότι ο αρχηγός της ομάδας, ζητά ενότητα με αυτά τα λόγια. Ας ελπίσουμε να είμαστε όλοι πιο ήρεμοι μετά από όλα όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα και μας ταλαιπώρησαν. Δεν ξέρω αν είναι στα χέρια μου να είναι χαρούμενος ο Μέσι. Για να είναι χαρούμενος πρέπει η ομάδα να κερδίζει. Ξέρω ότι ζει για το ποδόσφαιρο. Ακόμα και στις προπονήσεις, κάνει τα πάντα για να κερδίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 57χρονος κόουτς.

@RonaldKoeman : "Il faut trouver la meilleure solution pour que #Messi brille et fasse briller ses coéquipiers. Il a soif de victoires. Même lors des matches d'entraînement, il ne lâche rien. En enchaînant les succès, il sera de plus en plus heureux avec nous" #CeltaBarça pic.twitter.com/H7VrmZDi37

— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) September 30, 2020