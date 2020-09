Νέο πρόβλημα για την Ρεάλ: Μετά τους Αζάρ-Ασένσιο εκτός αποστολής και ο Μαρσέλο ενόψει Μπέτις

Δύσκολη αναμένεται να είναι η αποστολή των Μαδριλένων κόντρα στην Μπέτις, η οποία έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις φετινές της υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα, με 2x2.

Κι αυτό διότι, ο Γάλλος τεχνικός της Ρεάλ, Ζινεντίν Ζιντάν δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες τριών ποδοσφαιριστών. Αρχικά, μία μέρα πριν από το ματς, γνώριζε πως Αζάρ και Εσένσιο, λόγω ενός μικροπροβλήματος, δεν θα ήταν διαθέσιμοι και λίγες ώρες πριν τη σέντρα, έμαθε πως ο 32χρονος αμυντικός της ομάδας Μαρσέλο δεν θα μπορέσει ούτε αυτός να αγωνιστεί εξαιτίας τραυματισμού.

OFFICIAL: Real Madrid announce that Marcelo has dropped out of their squad to face Real Betis today due to back problems pic.twitter.com/504j0DsLvd

— B/R Football (@brfootball) September 26, 2020