Σε μία από τις αξέχαστες εμφανίσεις του με τη Μπαρτσελόνα, ο Ρονάλντο είχε σφραγίσει μυθική ανατροπή κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης από 0-3 στο ημίχρονο σε 5-4 με το δικό του χατ-τρικ.