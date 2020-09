Η Βιγιαρεάλ πήρε τον Κουένκα από την Μπαρτσελόνα και τον δάνεισε αμέσως (pics)

Η Βιγιαρεάλ προχώρησε στην απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Χόρχε Κουένκα από την Μπαρτσελόνα, αντί 2,5 εκατομμυρίων ευρώ συν τέσσερα σε διάφορα μπόνους.

Ο 20χρονος στόπερ, ο οποίος την τελευταία τριετία αγωνίστηκε στην Μπαρτσελόνα Β προερχόμενος από την Αλκορκόν, είχε και μικρή συμμετοχή στην πρώτη ομάδα, με τον σύλλογο της Βαρκελώνης να εξασφαλίζει ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 20%.

Ο Μαδριλένος είναι φίλαθλος της Βιγιαρεάλ από μικρός, όπως μαρτυρούν και οι παρακάτω φωτογραφίες. Προς το παρόν, τουλάχιστον, δεν θα φορέσει την κίτρινη φανέλα, αφού δόθηκε αμέσως δανεικός στην Αλμερία, η οποία αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία.

- "Jorge, are you happy to sign for Villarreal?"

- "Am I happy? Just look at these photos"

