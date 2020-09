Κούμαν: «Ο Μέσι είναι ο καλύτερος στον κόσμο και πολύ σημαντικός για την Μπαρτσελόνα» (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι, βρίσκεται κανονικά στη διάθεσή του προπονητή του κι ανεβάζει στροφές για να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα των «μπλαουγκράνα», με την Βιγιαρεάλ (27/09).

Ο Ρόναλντ Κούμαν, σε δηλώσεις που πραγματοποίησε, ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με την Ταραγόνα το Σάββατο (12/09), μίλησε για τον Αργεντινό με τα καλύτερα λόγια, τονίζοντας το πόσο σημαντικό είναι να τον έχει στο ρόστερ της ομάδας.

«Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο Μέσι είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Ολοι το γνωρίζουν αυτό. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα, όπως άλλωστε το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται εδώ. Ελπίζω και τη φετινή σεζόν να είναι ο καλύτερος μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός τεχνικός.

Everybody knows he's the best ...

