Για δεύτερη διαδοχική ημέρα, φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα διαδηλώνουν έξω από το «Καμπ Νόου», ζητώντας την παραίτηση του προέδρου Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέου και την παραμονή του Λιονέλ Μέσι.

Αυτή την φορά, όμως, μερικές δεκάδες φίλαθλοι ξεπέρασαν την απαγόρευση εισόδου από την ιδιωτική ασφάλεια και μπήκαν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, ψάχνοντας τον Μπαρτομέου, υπό τις ιαχές «Μπαρτομέου, παραιτήσου»! Χρειάστηκε η επέμβαση της τοπικής, καταλανικής αστυνομίας, προκειμένου να επιβληθεί τάξη.

Group of fans enter the Camp Nou as a group. Security cannot stop them. #FCB

pic.twitter.com/uipR1roZXp

— Hagrid (@HagridFCB) August 26, 2020