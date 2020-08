Βερσάλικο: «Νιώθω καλά και δεν έχω συμπτώματα» (vid)

Το μεσημέρι της Δευτέρας (10/08), με ανακοίνωσή της, η Ατλέτικο γνωστοποίησε πως οι Ανχελ Κορέα και Σίμε Βερσάλικο, είναι θετικοί στον Covid-19 κι έτσι δεν θα ακολουθήσουν την υπόλοιπη αποστολή, παραμένοντας στα σπίτια τους, μέχρι να αναρρώσουν.

Ο 28χρονος Κροάτης, μέσω των κοινωνικών δικτύων, διευκρίνισε την κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας πως νιώθει καλά.

«Θέλω να επιβεβαιώσω πως νιώθω καλά στην υγεία μου και πως δεν έχω κανένα σύμπτωμα. Ορισμένες παράμετροι του τεστ που έκανα, ήταν λίγο πιο πάνω από το κανονικό, γι' αυτό και θα πρέπει να απομονωθώ από τους υπόλοιπους συμπαίκτες μου.

Θα παραμείνω σπίτι μου για λίγες ημέρες, χωρίς να βγαίνω έξω και θα προπονούμαι μόνος από εδώ. Ελπίζω να έχω μια κανονική ζωή σύντομα».

