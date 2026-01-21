Παίκτης του ΠΑΟΚ έως το καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού από την Ατλέτικο Μαδρίτης θα είναι ο Κάρλος Χιμένεθ.

Ο ΠΑΟΚ έχει κρίσιμο ματς με τη Μπέτις για την έβδομη αγωνιστική του Europa League, αλλά δεν παύει να κοιτάει και την ενίσχυσή του. Ο 23χρονος (γεννημένος στις 18/2/03) δεξιοπόδαρος Ισπανός Κάρλος Χιμένεθ υπέγραψε δανεικός έως το τέλος της σεζόν από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ υπάρχει κι οψιόν αγοράς και θα βοηθήσει τη δεύτερη ομάδα.

Ο Χιμένεθ, ο οποίος παίζει δεξί μπακ, αλλά και στόπερ, αποτελεί ουσιαστικά εισήγηση του προπονητή της β' ομάδας του ΠΑΟΚ, του Ισπανού Ντάνιελ Πονζ. Έχει ύψος 1,80 και παίζει αν χρειαστεί και δεξί στόπερ.

Στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρται:

«Στον ΠΑΟΚ ο Κάρλος Χιμένεθ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού αμυντικού Κάρλος Χιμένεθ, με τη μορφή δανεισμού από την Ατλέτικο Μαδρίτης έως τον Ιούνιο του 2026. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς.

Ο Χιμένεθ είναι γεννημένος το 2003, αγωνίζεται ως δεξί μπακ, έχει καταγράψει συμμετοχές στη Β ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως και στη Segunda Division με τη Λεβάντε και έρχεται για να ενσωματωθεί άμεσα στον ΠΑΟΚ Β. Καλώς ήρθες, Κάρλος!».