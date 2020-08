Ατλέτικο: Κορέα και Βερσάλικο οι παίκτες που είναι θετικοί στον κορονοϊό (pic)

Οπως είχε ενημερώσει την Κυριακή (09/08) ο σύλλογος, δυο μέλη της αποστολής, λίγο πριν πετάξει για τη Λισαβόνα και το Final-8 του Champions League (την Πέμπτη κόντρα στη Λειψία) βρέθηκαν θετικά στην Covid-19.

Λίγες ώρες αργότερα, ισπανικά δημοσιεύματα, έκαναν λόγο πως πρόκειται για ποδοσφαιριστές των «ροχιμπλάνκος» οι οποίοι προσβλήθηκαν από τον ιό. Τελικά, το μεσημέρι της Δευτέρας (10/08), με ανακοίνωσή της, η Ατλέτικο γνωστοποίησε πως οι Ανχελ Κορέα και Σίμε Βερσάλικο, είναι θετικοί στον Covid-19 κι έτσι δεν θα ακολουθήσουν την υπόλοιπη αποστολή, παραμένοντας στα σπίτια τους, μέχρι να αναρρώσουν.

BREAKING: Atletico Madrid confirm both Angel Correa and Sime Vrsaljko tested positive for the coronavirus.

The rest of the squad will travel to Lisbon for the Champions League tomorrow after they tested negative for COVID-19. pic.twitter.com/3O8tq8cQB1

