Η Μπαρτσελόνα αποκάλυψε κι επίσημα τη νέα της φανέλα (pics & vids)

Οπως φαίνονται και στις παρακάτω φωτογραφίες, τα σχέδια είναι εντυπωσιακά.

Οι ρίγες στην πρώτη εμφάνιση των «μπλαουγκράνα» επιστρέφουν, θέτοντας πίσω στο... ντουλάπι τα τετράγωνα στο κέντρο της, ενώ οι κίτρινες-χρυσές λεπτομέρειες της δίνουν ξεχωριστό στυλ. Η έμπνευση της φανέλας προέρχεται από αυτή που φορούσε η ομάδα πριν έναν αιώνα, την περίοδο 1919-20, σε μια εποχή που έχει χαρακτηριστεί ως τα πρώτα χρυσά χρόνια της ομάδας.

| All jerseys from FC Barcelona for the next season 2020/21

– Which one do you like the most? pic.twitter.com/DxZ6NdaEjb

— +Barça (@plusbarca_) October 9, 2019