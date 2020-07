Οι Ανδαλουσιανοί ανακοίνωσαν το deal με τον άλλοτε προπονητή των Μάντσεστερ Σίτι και Μάλαγα ώστε ν' αναλάβει την τεχνική ηγεσία και να προσπαθήσει να ξαναβάλει σε σταθερή τροχιά την ομάδα.

Προς το παρόν και μέχρι το φινάλε της φετινής σεζόν στα τέλη του μήνα, ο Τρουχίγιο παραμένει στο πόστο του κι όταν ολοκληρωθούν οι φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μπέτις, ο Πελεγκρίνι θα πιάσει δουλειά για να εφαρμόσει τις δικές του ιδέες στο κλαμπ.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε, έχει διάρκεια μέχρι και το καλοκαίρι του 2023...

OFFICIAL | Manuel Pellegrini will be #RealBetis head coach next season

Welcome!

https://t.co/I7dQKCfQ6r pic.twitter.com/EPp2r9SNuO

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) July 9, 2020