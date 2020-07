Αποχαιρέτησε την Σάλκε και επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα ο Μιράντα (pic)

Ο 20χρονος αριστερός μπακ αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στη Σάλκε και στις 30 Ιουνίου, επέστρεψε στην ομάδα όπου ανήκει την Μπαρτσελόνα. Oι Βασιλικοί Μπλε ήθελαν την ανανέωση του δανεισμού του, ωστόσο οι «μπλαουγκράνα» ήταν ανένδοτοι γι' αυτό το σενάριο.

Ετσι, μετά από 11 παιχνίδια με την Σάλκε, ο Χουάν Μιράντα, επιστρέφει στην Μπάρτσα, όπου μετακόμισε το 2014 από την Μπέτις. Με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα έκανε το ντεμπούτο του, στις 31 Οκτωβρίου 2018 με την πρώτη ομάδα στον ισόπαλο αγώνα για το Copa Del Rey, εναντίον της Ντεπορτίβα Λεονέσα. Οπως επίσης αγωνίστηκε και σε αγώνα Champions League, κόντρα στην Τότεναμ.

Ο νεαρός αμυντικός μέσω social media, έστειλε το δικό του «αντίο» στην Σάλκε. «Θα ήθελα να δείξω την ευγνωμοσύνη μου και να πω ότι είμαι πολύ περήφανος που ήμουν μέλος της ομάδας.. Ήταν η πρώτη μου χρονιά ως επαγγελματίας, η πρώτη μου χρονιά εκτός Ισπανίας, αλλά αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου χάρη σε όλους τους ανθρώπους που είναι μέρος αυτού του φοβερού συλλόγου».

I would like to show my gratitude and say that I am very proud to have been part of @S04. It has been my first year as a professional, my first year outside of Spain but I have felt at home thanks to all the people who are part of this awesome club.

One more miner. pic.twitter.com/K541d6me3i

— Juan Miranda (@JMirandaG19) June 30, 2020