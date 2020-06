Επίσημη πλέον η ανταλλαγή Αρτούρ – Μίραλεμ Πιάνιτς μεταξύ Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους. Μια ώρα μετά την ανακοίνωση της παραχώρησης του Αρτούρ στην Γηραιά Κυρία, η Μπάρτσα ανακοίνωσε ότι έκανε δικό της τον Βόσνιο κεντρικό μέσο.

Η απόκτηση του Πιάνιτς κοστολογήθηκε στα 60+5 εκατομμύρια ευρώ, με τον 30χρονο μέσο να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο, με ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως και ο Αρτούρ, έτσι και ο Πιάνιτς θα ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα όταν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της τωρινής του ομάδας στη φετινή περίοδο.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @Miralem_Pjanic

Welcome!

#PjanicCuler

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020