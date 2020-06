Ήταν κοινό μυστικό, έγινε και επίσημο: Ο Αρτούρ είναι νέος παίκτης της Γιουβέντους, αφού η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την παραχώρησή του Βραζιλιάνου μέσου αντί 72+10 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Αρτούρ, ο οποίος συμφώνησε για πενταετές συμβόλαιο με την Γηραιά Κυρία (με ετήσιες αποδοχές που φτάνουν τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ, όταν στην Μπάρτσα έπαιρνε 2,2 τον χρόνο), θα παραμείνει στην Βαρκελώνη μέχρι το τέλος των φετινών υποχρεώσεων της ομάδας.

Στη συνέχεια, θα ενσωματωθεί στην Γιούβε, η οποία δεν πρόκειται βεβαίως να δώσει αυτά τα χρήματα, αλλά θα παραχωρήσει στους Μπλαουγκράνα τον Μίραλεμ Πιάνιτς, ο οποίος κοστολογείται στα 60 εκατομμύρια ευρώ.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020